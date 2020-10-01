Роспотребнадзор: кто попадает в статистику по коронавирусу в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Многих кузбассовцев волнует вопрос: какие случаи заболевания попадают в статистику по коронавирусу. Начальник отдела эпидемиологического надзора областного Роспотребнадзора Маргарита Новоселова дала ответ на этот вопрос.

Ежедневно мы видим статистику по новым случаям заболевания, выздоровления и смерти пациентов, у которых выявили коронавирус. Многих волнует вопрос: все ли случаи попадают в эту статистику? По словам Маргариты Новоселовой, как только у заболевшего человека подтверждается COVID-19, это сразу же учитывается.

- В статистику попадают абсолютно все пациенты, которые получили положительные результаты. Как с пневмонией, так и больные ОРВИ, и больные бессимптомные, - отметила Маргарита Новоселова.

Однако представитель Роспотребнадзора также уточнила, что данные о новых заболевших могут оказаться в статистике не в тот же день. Такая задержка связана исключительно с рабочими моментами.

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