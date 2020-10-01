Сколько семейных очагов коронавируса зафиксировали в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

27,5 процента кузбассовцев, больных ковидом, близко контактировали с другими заболевшими. Более того, половина из них приходятся друг другу родственниками.

На брифинге, который проходил 1 октября в Кемерове, представитель областного Роспотребнадзора рассказала о том, как заражаются коронавирусом кузбассовцы. Как оказалось, в 27,5 процента случаев точно известно, что новый заболевший ранее контактировал с человеком, у которого выявили коронавирус. При этом 1349 человек - или 13 процентов - являются членами семей заболевших. Маргарита Новоселова отметила, что всего на сегодняшний день зарегистрированы 899 семейных очагов коронавируса.

- Процент инфицирования соответствует другим инфекционным заболеваниям. Так что тут ничего нового нет. Нужно понимать, что с ростом числа больных растет число контактных, но при этом медработников и сотрудников Роспотребнадзора больше не становится, - добавила Маргарита Новоселова.

Специалист призвала кузбассовцев ответственно подходить к ситуации с коронавирусом. А тем, кто контактировал с заболевшими, уйти на самоизоляцию и сообщить об этом врачам. Специалисты придут к ним, сделают тесты, выпишут больничный.

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