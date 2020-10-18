МЧС просит кузбассовцев покинуть помещение при повторных подземных толчках Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе в ночь на воскресенье, 18 октября, произошло сильно землетрясение. В связи с этим при повторных толчках рекомендуется немедленно покинуть помещение.

-18.10.2020 г., в 00.21 на территории города Новокузнецка наблюдались незначительные колебания почвы. По предварительной информации ГУ МЧС города Кемерово, сейсмособытие произошло в 2 километрах на юго - запад от пгт Краснобродский, 89 километрах от Новокузнецка, - обратилось к жителям юга Кузбасса Управление по Защите населения и территории города Новокузнецка. - Сила колебаний составила примерно 4,6.

Специалисты обращаются к новокузнечанам с просьбой не паниковать и сохранять спокойствие. При повторных колебаниях рекомендуется покинуть помещение.

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