После землетрясения в Кузбассе обследуют жилой фонд и важные объекты
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Кузбассе после землетрясения проверяю жилые дома и важные объекты жизнеобеспечения. Сильные подземные толчки были зафиксированы в ночь на воскресенье, 18 октября.
Как рассказали в Центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Краснобродского городского округа. Также организовано обследование жилого фонда, объектов соцкультбыта и инженерной инфраструктуры управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Сейчас все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших и разрушений нет.
Проверки прошли и на объектах энергетики.
-Ближайшие к эпицентру предприятия - Беловская ГРЭС, Кузнецкая ТЭЦ и ГТЭС Новокузнецкая также не ощутили на себе влияния подземных событий, - сообщили в пресс-службу CUR/ - Проведtнный на электростанциях предварительный осмотр оборудования, зданий и сооружений не выявил никаких нарушений. Инцидентов на тепломагистралях в контуре предприятий СГК также не зафиксировано.
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