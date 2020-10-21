Где нашли пропавшую 16-летнюю школьницу из Кузбасса Фото: Кирилл ЧАЩИН

Целых пять дней ничего не было известно о местонахождении 16-летней школьницы из Прокопьевска. Утром 21 октября стало известно о прекращении ее поисков.

О том, как проходила поисковая операция, где и при каких обстоятельствах нашли пропавшую, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. По данным полиции, еще 15 октября девочка ушла в школу и после этого перестала выходить на связь, а о ее местонахождении ничего не было известно. В поисках ребенка принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, волонтеры поискового отряда, росгвардейцы.

- В результате поисковых мероприятий сегодня ночью инспекторы по делам несовершеннолетних обнаружили пропавшую школьницу в Новокузнецке, где та находилась в гостях у подруги. В настоящее время подростка передали законному представителю, - сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось. Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках.

А вот поиски 13-летней жительницы Кемерова Ксении Бродецкой, которая пропала еще 10 октября, все еще продолжаются.

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