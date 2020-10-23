Студенты Кузбасского медколледжа приступили к практике в ковидных условиях. Фото: Минздрав Кузбасса

Студенты Кузбасского медицинского колледжа приступили к практике и работе в ковидных условиях. Их направили в медучреждения сразу нескольких городов для помощи врачам.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Кузбасса, молодые люди оказывают помощь в Кемерове, Анжеро-Судженске, Яе, Тяжине, Таштаголе, Осинниках, Тисуле, Междуреченске, Юрге, Мысках и других городах.

-Студенты помогают заполнять документы, проводят термометрию, обработку рук, напоминают посетителям о соблюдении масочного режима, обзванивают пациентов, которые проходят лечение на дому, - сообщили в ведомстве. – С каждым из них ведется индивидуальная работа, учитываются предпочтения. Решаются все вопросы, связанные с переездом, с местом жительства во время практики.

А 27 учащихся старших курсов колледжа устроены операторами call-центра, работающего на базе КОМИАЦ. Они отвечают на звонки, собирают данные о человеке, о его состоянии здоровья. Затем все сведения в режиме реального времени передаются в территориальную поликлинику, после чего терапевт должен прийти к пациенту домой, осмотреть и назначить лечение.

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