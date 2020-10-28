От -1 до -8 градусов ожидается в Кузбассе 29 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на четверг, 29 октября, в Кузбассе. Жителей региона ждет от -1 до -8 градусов.

В ночь на 29 октября по региону ожидается -3… -8, днем потеплеет до -1… -6. Будет дуть северо-западный ветер: ночью со скоростью 11-16 метров в секунду, местами до 23 метров, а днем со скоростью 9-14 метров в секунду с порывами до 19 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, в некоторых районах поземки, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью в четверг столбики термометров покажут -5… -7 градусов, днем воздух прогреется до -2… -4. Пройдет небольшой, местами мокрый снег, на дорогах будет скользко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС предупредило о резком изменении погоды в Кузбассе

Специалисты МЧС и Гидрометцентра предупредили кузбассовцев о резком изменении погоды в регионе. (подробности)

Мокрый снег и гололед: кузбасских водителей предупреждают об опасности

ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей об ухудшении погоды. Холодный фронт, который придет в регион в ночь со вторника на среду, принесет мокрый снег и гололед.(подробности)

Ураганный ветер в Кузбассе разгонится до 28 метров в секунду

На Кузбасс надвигается ураганный ветер, который разгонится до 28 метров в секунду. Прогноз погоды на среду дали синоптики Кемеровского гидрометцентра. (подробности)