Из-за коронавируса в Новокузнецке отменили городскую ярмарку Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из-за коронавируса власти Новокузнецка приняли решение отменить городскую ярмарку, приуроченную ко Дню народного единства. Она должна была пройти в субботу, 31 октября.

- В связи с осложненной ситуацией по распространению коранавирусной инфекции в нашем городе управление потребительского рынка и развития предпринимательства администрации Новокузнецка сообщает, что ярмарка, которая должна была пройти 31 октября на площади общественных мероприятий Центрального района, не состоится, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что по состоянию на 28 октября в Кузбассе выявлены 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших за все время составило 14 877 человек. Также выздоровели 239 пациентов, а всего с начала пандемии 10 235. Также скончались еще пять пациентов, которые ранее проходили лечение, число летальных случаев достигло 211.

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