Из-за коронавируса в Кузбассе изменят закон о здравоохранении Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Из-за коронавируса в Кузбассе изменится закон о здравоохранении. Этот вопрос обсудили на 12-м заседании Законодательного собрания региона в среду, 28 октября.

Необходимость внесения изменений в региональный закон озвучил министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин. По его словам, на уровне области можно принять решение об использовании электронных рецептов на лекарственные препараты. Чиновник попросил парламент наделить ведомство такими полномочиями.

- Скорейший переход на выписку электронных рецептов будет способствовать безопасности пациентов и снижению нагрузки на врачей первичного звена в условиях продолжающейся эпидемии новой коронавирусной инфекции, - отметил Михаил Малин.

Он также подчеркнул, что у электронных рецептов есть ряд неоспоримых преимуществ. Так, врачу не нужно вносить данные от руки - все делается автоматически, а значит, экономится время. Кроме того, электронный рецепт нельзя потерять или порвать. Также по электронному рецепту нельзя будет купить поддельный препарат.

Министр сообщил, что прокуратура Кузбасса уже дала положительное заключение на проект изменений. Инициативу поддержали и депутаты - поправки были приняты в первом чтении.

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