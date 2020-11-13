Медведь напал на охотника в Кузбассе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опасная встреча, едва не обернувшаяся трагедией, произошла в лесу на границе Мариинского района и Томской области. Здесь на охотника напал медведь.

О нападении медведя на 64-летнего охотника сообщает департамент по охране животного мира Кузбасса. По данным департамента, при нападении медведя охотник получил травмы средней степени тяжести. Причиной же неожиданной встречи стало то, что из-за затянувшейся теплой осени и отсутствия снежного покрова многие медведи до сих пор не впали в спячку или же спят очень чутко. Поэтому до сих пор остается вероятность встретить косолапого в лесу.

- Случаи нападения медведей на человека довольно редки – так, в последний раз подобный случай был зарегистрирован в прошлом году в Топкинском округе. В целом медведи не склонны проявлять агрессию, если не ощущают опасности. Однако в осенний и зимний периоды охотник может наткнуться на берлогу, и этим разозлить зверя, - отметил начальник департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Евгений Бойко.

Особенно осторожными следует быть у корней упавших больших деревьев, у естественных пещер, оврагов. Определить же, что рядом находится берлога можно по обкусанной коры у деревьев, а вход в берлогу может быть покрыт желтоватым инеем от дыхания зверя.

По данным департамента, численность медведей в регионе по данным учета 2020 года составляет 3040 особей (на уровне прошлого года). Наибольшая численность медведя в Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском и Тисульском районах, где больше площадь лесных угодий и мест, пригодных для обитания медведя. Охота на медведей продолжится до 30 ноября.

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