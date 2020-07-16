В Кузбассе жители трех деревень заметили медведей

16 Июль 2020 2020-07-16T10:35:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе жители сразу трех деревень заметили медведей. Косолапые бродят в Топкинском муниципальном округе.

К соблюдению мер предосторожности призвал глава округа Сергей Фролов.

-Уважаемые жители! Будьте бдительны! На территории Топкинского округа зафиксировано появление медведей! В районе деревни Малый Корчуган, деревни Кокуй и деревни Цыпино жители увидели в лесу медведей. Помните: лучший способ предотвратить конфликт при встрече с медведем – это избежать встречи с ним! Постарайтесь воздержаться от прогулок в лесу, - написал он в своем Instagram.

Сергей Фролов отметил, что если все же принято решение идти в лес, то лучше это делать группой. При этом стоит держаться открытых мест, где приближаение медведя можно вовремя заметить и принять меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения.

-При встрече с медведем не пытайтесь бежать. Оставайтесь на месте и как можно громче кричите, - говорит Сергей Фролов. - Если Вы встретили медвежонка, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к нему, помните: где-то рядом медведица! Быстро оглядитесь и как можно быстрее уходите. Если Вы увидели медведя и находитесь на безопасном расстоянии, незамедлительно звоните по номеру 112!

Напомним, что именно рядом с деревней Кокуй в прошлом году произошла трагедия – здесь медведь растерзал охотника и напал на его сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кузбассе медведь растерзал охотника и напал на его сына

В Топкинском районе Кемеровской области медведь растерзал пожилого мужчину. Трагедия произошла 22 октября недалеко от деревни Кокуй, где проживал погибший. В то злополучное утро мужчина отправился в окрестный лес, прихватив с собой мелкокалиберное ружье.(подробности)

Появилось видео с места гибели охотника от лап медведя в Кузбассе

В Топкинском районе Кемеровской области 22 октября произошла трагедия - медведь растерзал местного 64-летнего жителя. Сейчас все подробности произошедшего выясняет Следственный комитет.

Установлено, что житель деревни Кокуй отправился ранним утром в лес, но к оговоренным срокам не вернулся. Вечером того же дня на поиски пожилого мужчины отправился его сын со своим знакомым.(подробности)

Следком рассказал шокирующие подробности нападения медведя на мужчину в Кузбассе

Представители Следственного комитета Кузбасса частично пролили свет на обстоятельства трагедии, произошедшей в Топкинском районе. Здесь недалеко от деревни Кокуй медведь растерзал мужчину.

Сообщение о том, что в лесном массиве района обнаружено тело 64-летнего мужчины с множественными травмами, характерными для нападения дикого животного, поступило 23 октября в 12.30. По данному факту была организована доследственная проверка. (подробности)

Медведь растерзал мужчину в Кузбассе

В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели одного из жителей Топкинского района.

В редакцию «Комсомольской правды» позвонил житель местной деревни Кокуй и сообщил, что накануне его сосед пропал - вышел в лес и не вернулся. Еще затемно были организованы поиски мужчины, однако сразу результатов они не принесли. Нашли пропавшего сегодня утром, растерзанным медведем.(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU