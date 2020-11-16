На площади Советов в Кемерове начали устанавливать елку за 18 миллионов. Фото: Константин ИВАЧЕВ

В Кемерове, на площади Советов, начали собирать новогоднюю елку за 18 миллионов рублей. Ее планируется собрать за две-три недели.

В понедельник, 16 ноября, на главной площади города начали собирать новогоднюю ель. Она представляет собой конструкцию высотой 25 метров, на которой в 42 яруса смонтированы ветви. В дальнейшем в них будут вплетены гирлянды синего, белого и красного цветов. Также конструкцию украсят 1800 новогодних шаров диаметром 10, 15 и 20 сантиметров. По заранее заданной программе ель сможет менять рисунок и цветовую гамму.

Завершить установку новогоднего дерева планируется в течение двух-трех недель.

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