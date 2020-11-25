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Власти Кузбасса намерены разрешить новогодние корпоративы несмотря на коронавирус

Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
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Власти Кузбасса намерены разрешить новогодние корпоративы несмотря на коронавирус

Власти Кузбасса намерены разрешить новогодние корпоративы несмотря на коронавирус

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Кузбасса намерены разрешить проведение новогодних корпоративов несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев.

В связи с тем, что заболеваемость коронавирусом в регионе пошла на спад, власти планируют снять часть ограничительных мер, чтобы разрешить проведение корпоративных праздников в декабре. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщил губернатор Сергей Цивилев.

- Мы будем делать дополнительное распоряжение о снятии ряда ограничительных мер, чтобы можно было проводить корпоративные вечера перед Новым годом, и дополнительное - снять ограничения для наших горнолыжных курортов, - сказал Сергей Цивилев в эфире канала «Россия24».

По словам главы региона, сейчас совместно с Роспотребнадзором и главным санитарным врачом области прорабатываются нюансы документа, в частности, какие именно придется соблюдать меры безопасности во время праздника.

Кроме того, планируется снять часть ограничений для горнолыжных курортов Кузбасса, которые в праздники ожидают наплыва туристов.

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