Видимость меньше 100 метров: синоптики предупредили кузбассовцев о непогоде Фото: Екатерина РОМАНОВА

Последняя суббота ноября в Кузбассе будет морозным и дымным. Синоптики дали прогноз погоды на 28 ноября.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра предупреждают кузбассовцев о неблагоприятных метеоусловиях в регионе. 28 ноября на территории Кузбасса ожидаются туманы, дым, дымка с ухудшением видимости до 500-1000 метров, местами 100 метров и менее.

Что же касается температуры воздуха, то в ночь на 28 ноября столбики термометров опустятся до -20…-25 градусов мороза – именно об этих аномальных для ноября температурах предупреждали ранее синоптики. Впрочем, местами в регионе будет немного теплее – лишь -13…-18, а в Кемерове – от 20 до 22 градусов мороза. В течение суток скорость юго-восточного ветра не превысит 2-7 метров в секунду, ожидается небольшая облачность, местами изморозь, туман, дым и дымка.

Днем 28 ноября температура воздуха достигнет -10…-15 градусов, местами - -3…-8. В Кемерове ожидается от 11 до 13 градусов мороза.

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