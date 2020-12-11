Стало известно, когда в Кузбассе закончится магнитная буря. Фото: mirkosmosa.ru

Ученые рассказали, когда из Кузбасса уйдет магнитная буря – самая сильная в этом году. Из-за нее многие чувствовали себя плохо.

Напомним, что в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщали о внезапном и очень мощном геомагнитном возмущении. 10 декабря на регион, обрушилась буря силой 6 баллов из 10 возможных – в этом году таких еще не было.

К сожалению, Солнце будет неспокойным и в пятницу, 11 декабря. Правда, удар по Земле из космоса будет чуть слабее – пять баллов.

Фото: ФИАН

Следующий неблагоприятный день прогнозируется 19 декабря, сила ожидаемой магнитной бури снова пять баллов.

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