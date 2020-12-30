За несколько дней до Нового года в Новокузнецке появилась необычная елка. Просуществовала она буквально пару часов, но принесла много-много радости как ее создателям, так и всем горожанам.Декабрьским вечером, когда столбики термометров опустились ниже отметки -30 градусов, новокузнечане собрались на одной из площадок и выстроили 77 автомобилей в форме елочки и цифр 2021.Желание поскорее проводить непростой 2020 год и с надеждой встретить новый, 2021 год, который обязательно будет намного лучше уходящего, не отбили ни морозы, ни пандемия. Горожане, надев защитные маски и новогодние костюмы, от души повеселились около автоелки. А под финал даже запустили в небо фейерверки!- В прошлом году было 65 автомобилей, в этом – 77. В следующем году обязательно сделаем еще масштабнее и интереснее! - поделился планами Михаил Сергеевич, организатор и идейный вдохновитель создания автоелки в Новокузнецке. – Всех с наступающим!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Елочка, гори!»: кемеровчане составили елку из автомобилей Новогоднюю елочку из машин составили жители областного центра. Флешмоб, который планировали как самый массовый и рекордный, получился весьма скромным. (подробности) Полицейский Дед Мороз зажег огни автоелки в КемеровеВ Кузбассе началась пора елок. В Кемерове одной из зажегшей свои огоньки стала не лесная красавица, а автоелка. (подробности)Елочку из 150 автомобилей собрали в Междуреченске В Междуреченске местные жители решили побить рекорд новокузнечан и составить елку из автомобилей. На призыв принять участие в флешмобе откликнулись 150 автомобилистов. (подробности) Гигантскую автоелку из 150 машин зажгли в КемеровеДо Кемерова дошел флешмоб, к которому ранее присоединились Новокузнецк и Междуреченск. Автолюбители собрали в областном центре красочную елку из автомобилей. (подробности)