Еще два пациента, у которых ранее подтвердился коронавирус, умерли. Об увеличении числа случаев летального исхода сообщили в оперативном штабе региона.На утро 7 января общее число случаев летального исхода составляет 483 человека. Последние два случая произошли за минувшие сутки.- У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперштаб региона. - У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.Напомним, на утро 7 января коронавирус подтвердился еще у 120 человек. Теперь общее число заболевших ковидом с начала пандемии составляет 26 798 человек. Также за минувшие сутки выросло число выздоровеших: еще 142 человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, вылечились от него. Общее число выздоровевших составляет 23 820 человек .На сегодняшний день в регионе медицинскую помощь получают 2495 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2527 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в Кузбасс Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)