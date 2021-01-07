Еще на 120 человек выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе. Такие данные на утро 7 января приводит оперативный штаб региона.120 новых случаев коронавируса зафиксировано в Кузбассе за минувшие сутки. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 26 798 человек. Также на утро 7 января 142 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом выздоровели. Общее число выздоровевших достигло 23 820 человек.Выросло и число летальных случаев. На утро 7 января еще два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 483 человек.- У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.На сегодняшний день медицинскую помощь получает 2495 человек с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2527 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в Кузбасс Заместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)