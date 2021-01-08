На утро 8 января в Кузбассе у 118 жителей региона диагностировали коронавирус. Такую информацию сообщили в оперативном штабе.Всего в настоящее время в инфекционных стационарах медицинскую помощь оказывают 2 496 пациентам. Необходимый курс лечения прошли уже 23 935 человек, они выздоровели и отправились домой. За последние сутки выздоровели 115 пациентов.В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 099 человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 26 916 человек.Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 485 человек.