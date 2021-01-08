Утром 8 января оперативный штаб сообщил еще о двух случаях смерти пациентов с коронавирусом в Кузбассе. Сейчас общее количество тех, кому не удалось пережить COVID-19, составляет 485 человек.В основном умирают пациенты, у которых были заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет и болезни дыхательной системы. В настоящее время в больницах региона продолжают лечиться 2 496 человек, у которых обнаружили коронавирус. Только за последние сутки их количество увеличилось на 118. Кроме того, на 14-дневной самоизоляции находятся 2 099 кузбассовцев и гостей региона.