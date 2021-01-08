В оперштабе опубликовали информацию о пациентах, которые скончались от коронавируса в Кузбассе. За минувшие сутки умерли еще два человека пожилого возраста.Первый из них - мужчина 1956 года из Белова. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Вторая пациентка - жительница Тяжинского района 1956 года рождения, у которой также диагностировали двустороннюю полисегментарную пневмонию. Кроме того, у пенсионерки были сахарный диабет и патология сердечно-сосудистой системы.Таким образом, общее количество случаев смерти пациентов с коронавирусом в Кузбассе достигло 485. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 26 916 заражённых COVID-19.