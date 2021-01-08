Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, где за сутки были выявлены новые заболевшие коронавирусом. Инфекция диагностирована еще у 118 человек.- За прошедшие сутки в Кузбассе зафиксированы 118 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 32, Кемерово - 30, Междуреченск - 12, Осинники - девять, Белово и Мыски по семь случаев, в Калтане и Прокопьевске по пять, в Новокузнецком МР - три, Анжеро-Судженске и Березовском - два, в Ленинске-Кузнецком, Полысаево, Кемеровском МИ и Беловском МР - по одному, - сообщили в оперштабе.Также за прошедшие сутки выписаны 115 пациентов, двое скончались.