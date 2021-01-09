Утром 9 января стало известно о том, что еще два человека с коронавирусом умерли в Кузбассе. Оперативный штаб сообщил о том, что сейчас общее число умерших на территории региона достигло 487 человек.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2429 пациентов с диагнозом COVID-19. За последние сутки их количество увеличилось на 116 человек.- 181 пациент выздоровел. Таким образом, в Кузбассе 24116 человек вылечились от коронавируса. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2185 человек, - рассказали в штабе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)