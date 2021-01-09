В оперштабе рассказали о пациентах, которые скончались от коронавируса в Кузбассе. За минувшие сутки умерли два человека, у которых развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.Первый из них - мужчина 1952 года рождения из Кемерова. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой болезни и сахарного диабета. Вторая пациентка - новокузнечанка 1931 года рождения. У пенсионерки были болезнь легких и патология сердечно-сосудистой системы.Таким образом, общее количество случаев смерти пациентов с коронавирусом в Кузбассе достигло 487. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 27 032 зараженных COVID-19.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)