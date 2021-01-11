За минувшие сутки в Кузбассе коронавирусом заболели еще 111 человек. 22 из них живут в одном и том же городе.По данным оперативного штаба, наибольшее число новых заболевших на утро 11 января зафиксировано в Новокузнецке. Из 111 заболевших коронавирусом новокузнечанами являются 22 человека.В Кемерове 18 новых случаев заболевания, в Междуреченске – 14, в Осинниках – девять, в Белове – пять.По четыре новых случая заболевания в Калтане, Ленинске-Кузнецком, Полысаеве.По три пациента с коронавирусом зафиксировано в Краснобродском, Мысках, Прокопьевске, Юрге, Ижморском и Топкинском муниципальных округах, а также Новокузнецком муниципальном районе.По два новых заболевших в Кемеровском муниципальном округе, Анжеро-Судженске, Киселевске и Беловском муниципальном районе.По одному новому случаю заболевания в Ленинск-Кузнецом и Яшкинском муниципальных округах.Напомним, на утро 11 января коронавирус подтвердился еще у 111 человек. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 достигло 27 257 человек. Выросло за минувшие сутки и число выздоровевших: еще 110 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, вылечились от него. В общей сложности с начала пандемии 24 331 кузбассовец вылечился от корорнавируса. Вместе с этим, медицинскую помощь получают 2406 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2038 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:120 тысяч доз вакцины от коронавируса доставят в КузбассЗаместитель губернатора Кузбасса Алексей Цигельник рассказал о вакцинации жителей региона и о том, сколько доз вакцины должно поступить в Кузбасс в январе и феврале. (подробности)Минздрав Кузбасс назвал число привитых от коронавируса жителейВ министерстве здравоохранения Кузбасса рассказали, сколько жителей региона уже привились от коронавируса. Первая партия вакцины была доставлена в регион еще в ноябре. (подробности)В Кузбассе уменьшили количество коек для больных коронавирусомВ Кемеровской области продолжается сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Обратно перепрофилируют для планового лечения 180 мест. (подробности)