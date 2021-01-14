Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии, прошел вакцинацию от коронавируса.О том, как она проходила и о своем самочувствии после того, как ему поставили прививку, Андрей Панов рассказал на своей странице в Инстаграме. Сначала он, как и положено, прошел осмотр у терапевта, затем ему сделали первый укол вакцины. А так как вакцина двухфазная, второй поставят через 21 день.«Считаю, что в таком серьезном вопросе компромиссов быть не может, нужно постараться максимально защитить себя и своих близких. Именно поэтому решил подготовиться к встрече с вирусом с помощью разработки отечественных специалистов - вакцины «Гам-КОВИД-Вак», - отметил Андрей Панов на своей странице в сети Инстаграм.Напомним, ранее мы сообщали о том, что прививку от коронавируса сделали мэры городов Кемерово и Новокузнецк Илья Середюк и Сергей Кузнецов, а также замгубернатора по вопросам образования Елена Пахомова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗамгубернатора Кузбасса по вопросам образования привилась от коронавирусаЗаместитель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки Елена Пахомова привилась от коронавируса. Также она поделилась своими первыми ощущениями после вакцинации. (подробности)Мэр Кемерова Илья Середюк сделал прививку от коронавирусаМэр Кемерова Илья Середюк сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал на своей официальной странице в соцсетях в среду, 13 января. (подробности)Мэр Новокузнецка сделал прививку от коронавирусаГлава Новокузнецка Сергей Кузнецов стал участником кампании вакцинации от коронавируса. На своей странице в соцсетях он пообещал рассказать о своем самочувствии после этого. (подробности)