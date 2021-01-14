Во время брифинга, прошедшего 14 января в Кузбассе, специалисты рассказали о том, как проходит вакцинация. Как оказалось, не все жители региона, получившие первую дозу вакцины, смогли получить вторую.Замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина отметила, что среди тех жителей области, которые получили первую дозу вакцины, были и те, кто не смог получить вторую часть вакцины. Это те самые люди, у которых оказалась индивидуальная непереносимость вспомогательных компонентов вакцины.К слову, это единичные случаи: из 3436 кузбассовцев, получивших первую часть вакцины, 1671 уже получили и вторую. А пятерым жителям региона с индивидуальной непереносимостью пришлось отказать в вакцинации.Отметим также, что на сегодняшний день в регион доставлено 14 342 дозы вакцины. Из них 880 прибыли 12 января. Представитель минздрава призвала всех жителей региона делать прививку от коронавируса, чтобы у кузбассовцев начал вырабатываться коллективный иммунитет.