Минздрав Кузбасса заявил об информационной войне, которая ведется против вакцинации от коронавируса. Об этом было сказано в ходе брифинга по ситуации с заболеваемостью в регионе.В рамках брифинга, который прошел 14 января, первый замминистра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина прокомментировала слухи о неких планах по вакцинации. Напомним, что в сетях неоднократно появлялась информация о том, руководители медорганизаций должны выполнить план по вакцинации населения, для чего часть вакцины просто «уходит в унитаз», а сами прививки регистрируются на фиктивных лиц.- Это действительно слухи. Причем это информационная война против вакцинации от коронавирусной инфекции. Руководителям медорганизаций поручено усилить разъяснительную работу с населением, активно приглашать на вакцинацию людей с болезнями системы кровообращения, легких, с сахарным диабетом, чтобы уберечь их от возможного заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщила замминистра.Саму же утилизацию вакцины Елена Зеленина назвала практически невозможной.- Все данные о вакцинированных людях заносятся в единый федеральный регистр. Кроме того, человек, который вакцинировался, добровольно оформляет дневник на портале Госуслуг, он может получить паспорт о проведенной вакцинации. Нет такой задачи - дать ложную информацию и отрапортовать, что вакцинация проведена, так как это крайне важно не только для медорганизаций, но в первую очередь и для граждан, - добавила Елена Зеленина.