В Кузбассе с начала пандемии умер 31 медработник с коронавирусом. Об этом рассказали в региональном минздраве.В четверг, 14 января, прошел первый в новом году брифинг по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Одним из вопросов, которые задали представители СМИ, стало количество заболевших медицинских работников. Как сообщила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина, по состоянию на 11 января в области заразились 2404 работника медицинских организаций, из них непосредственно медработников всех категорий, которые оказывают помощь пациентам, - 2226.- К сожалению, 31 медицинский работник умер, - сказала замминистра.