Во время брифинга, который прошел 14 января в Кузбассе, начальник эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова рассказала о том, будет ли продлеваться самоизоляция для людей старше 65 лет.- Для данной категории граждан эта мера сохраняется, продлеваться она однозначно будет. Эта мера действенная, мы видим ее положительное влияние. Лиц старше 65 лет нам нужно беречь, - сказала Маргарита Новоселова.Маргарита Новоселова отметила, что благодаря введенным ограничениям сейчас наблюдается снижение заболеваемости среди кузбассовцев старше 65 лет. И, нужно сказать, они действительно соблюдают необходимые меры: по данным регионального Управления Роспотребнадзора, не было зафиксировано ни одного административного нарушения, связанного с нарушением самоизоляции.Напомним, для лиц старше 65 лет в Кузбассе действует режим самоизоляции. В последний раз его продлили до 15 января 2021 года.