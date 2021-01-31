Еще одна крыша провалилась под тяжестью снега в Мысках. ФОТО: пресс-служба администрации города Мыски

В Мысках после снегопадов провалилась крыша в жилом многоквартирном доме. Это уже второй случай, произошедший в Мысках за последние дни.

Обрушившийся на Кузбасс снегопад обернулся бедой для жителей сразу двух домов в Мысках. Так, 28 января обрушилась кровля между вторым и четвертым подъездами в доме №37 на улице Восточной. А 30 января под тяжестью снега провалилась крыша в 2-этажном 8-квартирном доме на улице Ленина, 15. Площадь провала, по данным администрации города, составила примерно 20-30 квадратных метров.

- Пострадавших и погибших нет. Разрушений в квартирах нет. Расселение и эвакуация жильцов не требуется. В настоящее время производится уборка снега силами УК «Томуса», обслуживающей данный дом, - сообщает пресс-служба администрации города.

На место ЧП выезжали глава города Евгений Тимофеев, первый замглавы по городскому хозяйству Евгений Капралов, руководители городских и оперативных служб. На 31 января назначены восстановительные работы.

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