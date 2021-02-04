Отменены ограничения на посещение в Кузбассе спортивных матчей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе отменены действовавшие ранее ограничения на посещение спортивных матчей. Теперь залы могут быть заполнены не на 50 процентов, а полностью.

В четверг, 4 февраля, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, согласно которому в регионе отменяется ряд ограничительных мер. В том числе, это касается спортивных состязаний.

-Разрешить: проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, - говориться в документе, опубликованном в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Также постановлением допускается проведение профессиональными спортивными клубами календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными лигами на территории Кузбасса.

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