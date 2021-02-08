В Кузбассе на пенсионерку рухнул снег с ледяными глыбами. Фото: ДК "Распадский"

В Кузбассе на пенсионерку с крыши рухнуло несколько тонн льда и снега. Женщина получила серьезные травмы – она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Днем в минувшее воскресенье в центре Междуреченска произошел страшный инцидент. Пенсионерка, присматривая за внуками, которые катались на горке у ДК «Распадский», стала жертвой схода с крыши снега с ледяными глыбами. О происшествии сообщил зять женщины в социальных сетях.

Мужчина в телефонном разговоре с «Комсомолкой» подробнее рассказал о произошедшем.

- У заднего фасада ДК есть большая горка, на которой катаются дети. Моя теща и дети отправились вчера туда. Там, у этой горки есть лестница, по которой поднимаются дети – от нее и до крыши здания расстояние примерно метров восемь-десять. Видимо, когда они катались, они оказались на месте схода снега, - рассказал зять пострадавшей.

Во время инцидента дети не пострадали – они отделались испугом. Женщине не повезло – она получила ряд серьезных травм и оказалась в больнице. Со вчерашнего дня она перенесла уже две операции. Состояние пенсионерки врачи оценивают как средней тяжести.

Семья пострадавшей обратилась к правоохранителям. Следователи начали проверку, сейчас идет поиск свидетелей, а также виновных в инциденте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кемерове на женщину упала глыба льда

В Кемерове на женщину упала глыба льда. О произошедшем рассказали очевидцы в социальных сетях.(подробности)

В Госжилинспекции рассказали, кто виноват в падении на кемеровчанку глыбы льда

В Государственной жилищной инспекции рассказали, кто отвечает за падение глыбы льда на кемеровчанку. Инцидент произошел 7 февраля.(подробности)

Упавшая с крыши глыба снега раздавила автомобиль в Кемерове

В Кемерове глыба снега, упавшая с крыши многоэтажки, буквально раздавила собой автомобиль. Последствиями произошедшего поделились в социальных сетях очевидцы.(подробности)