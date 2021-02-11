Аномальные холода в -39 градусов придут в Кузбасс на выходных Фото: Екатерина РОМАНОВА

Аномальные холода обрушатся на Кузбасс в выходные дни. А потом так же резко, как пришли, так и уйду.

В ночь на пятницу, 12 февраля, синоптики прогнозируют понижение температуры - местами до -39 градусов. В большинстве же территорий столбики термометров будут держаться в пределах -28…-33 градусов. Днем немного потеплеет – до -22…-27 градусов, а по югу – и до -13…-18. Ожидается порывистый юго-западный ветер, изморозь, дым и дымка.

В ночь на субботу, 13 февраля, будет еще холоднее: по области до -29…-34, а местами – 39 градусов мороза. А вот днем воздух прогреется до -18…-23 градусов, по югу будет еще теплее: -10…-15. Ветер будет очень слабый, осадков не ожидается.

Ночь на воскресенье, 14 февраля, в сравнении с предыдущими, будет теплой: -23…-28, а местами и вовсе лишь -15…-20. Днем воздух прогреется до -11…-16, по югу – до 4-9 градусов мороза. Порывы южного ветра могут достигать 16 метров в секунду. Ночью по северным районам пройдет небольшой снег, а днем – уже по всему Кузбассу. Местами ожидается метель.

Ночь на 15 февраля будет еще более теплой: от -17 до -22, а местами и -10…-15 градусов. Юный ветер стихнет, и температура воздуха днем поднимется до -3…-8, местами – до +5 градусов.