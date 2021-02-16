Собаку в адовом состоянии нашли волонтеры в Кузбассе. ФОТО: приют "Шанс на жизнь"

Жертвой человеческой жестокости стад еще один пес, которого обнаружили волонтеры в Новокузнецке. На его шее был намотан металлический трос, а морда серьезно повреждена.

«В Листвягах найдена собака просто в адовом состоянии! Что вообще двигало садистами, совершившими ТАКОЕ с беззащитным животным? Каждый раз все новые и новые извращенные методы издевательства...» - возмущенно недоумевают волонтеры.

Пса назвали Рокки, и сейчас он находится в ветеринарной клинике. Волонтеры отмечают, что собака находится в состоянии стресса и агрессивно реагирует на любые манипуляции – видно, пса долго обижали. Врачи обнаружили, что у Рокки серьезно пострадал морда, отсутствует часть губы. Трос был сильно намотан на шею, врезался в горло, и в таком состоянии пес находился не меньше месяца. Из-за этого с левой стороны уже начался воспалительный процесс, развивалась гипоксия.

Волонтеры отмечают, что собаке планируют поставить лимфодренаж, уже расписан план лечения специальными препаратами – в том числе и антибиотиками. И для того, чтобы подарить собаке шанс на жизнь, вололнтеры объявили сбор средств.

Помочь Рокки можно здесь. У пса есть все шансы стать членом чьей-нибудь семьи и прожить достойную собачью жизнь.

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