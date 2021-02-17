Где больше всего снега выпало за сутки в Кузбассе Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Минувшей ночью на территории Кузбасса было снежно. Где больше всего выпало осадков и чего нам ждать в ближайшие дни, рассказали синоптики.

По данным кемеровского гидрометцентра, наиболее обильными были осадки в Барзасе. Вообще же на метеостанциях севера Кузбасса высота снежного покрова увеличилась на 10-15 сантиметров, что приравнивается к декадной норме осадков. А вот по югу области – и особенно в горах – ночью снега не было. Большая часть осадков выпала по северу, примерно до Промышленной. Но уже утром снег повалил и на юге области.

- Ночной снегопад был вызван южным циклоном – Балканским. Он прошел через юг европейской территории России, через южный Урал вышел на северный Казахстан, а потом пришел к нам, - сообщает кемеровский гидрометцентр. – В ближайшие дни погоду будут определять циклоны. Из-за смены атмосферных фронтов тепло будет меняться похолодание, при этом ожидаются осадки. Предварительно, с четверга по субботу ожидается похолодание, снег ветер, метели. А потом вновь потеплеет.

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