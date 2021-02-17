Ничего не видно, гололедица и снег: какой будет погода 18 февраля в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

После плюсовых температур, которые захватили Кузбасс в начале недели, в регион идут морозы. Причем холодать начнет уже в ночь на четверг, 18 февраля.

В ночь на 18 февраля в регионе столбики термометров опустятся до -13…-15 градусов. При этом по югу может быть до -5…-10, а по северу области – до -23. Ночь будет облачной пройдет снег и мокрый снег – в основном по югу области. Порывы западного ветра ночью будут достигать 16, а днем – 14 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до -10…-15 градусов, по югу области – до -1…-6 градусов. В Кемерове и ночью, и днем температура воздуха составит -14…-16 градусов.

Синоптики предупреждают жителей региона о снеге и мокром снеге, а также о сильной гололедице, снежных заносах и ухудшении видимости до 1000 метров и меньше.

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