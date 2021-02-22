Погода в Кузбассе на 22 февраля 2021 года: снежок на юге и поземка на севере Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода на 22 февраля: по северу области осадков не ожидается, а вот на юге пройдет снег.

Синоптики дали прогноз погоды на последний понедельник зимы. Согласно прогнозу, днем воздух прогреется до -13…-18 градусов, а местами столбики термометров поднимутся до -5…-10 градусов. В Кемерове температура воздуха будет держаться в пределах -13…-15 градусов. При этом вероятность осадков невелика, зато скорость юго-западного ветра может достигать 13 метров в секунду, возможны поземки. К ночи похолодает до -21 градуса.

А вот на юге области небо будет затянуто облаками, пройдет снег, а температура воздуха поднимется не выше -9…-13 градусов. ночью столбики термометры могут опуститься до -18 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на весну. По предварительным данным, грядущий март будет теплее, чем обычно. а вот праздничный день - 23 февраля - напротив, будет отличаться морозностью.

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