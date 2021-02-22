За сутки коронавирус выявили у 68 кузбассовцев Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса опубликовал последнию информацию о коронавирусе на 22 февраля. Медики сообщили о том, что коронавирусную диагностировали еще у 68 человек.

В настоящее время на территории Кемеровской области с начала пандемии зафиксировали 31 307 случаев заболевания. Второй день сохраняется одно и то же общее количество умерших, а именно 552. Сейчас врачи продолжают оказывать медицинскую помощь 428 людям с этим заболеванием.

При этом стало известно, что домой отправились 105 кузбассовцев, которые прошли лечение от этого заболевания. Результаты их анализов оказались отрицательными, теперь они могут вернуться к своей привычной жизни. Таким образом, общее количество выздоровевших достигло 30 327.

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