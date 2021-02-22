В каких городах Кузбасса новые случаи заражения коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились сведения о том, в каких территориях Кемеровской области обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом, и какие города лидируют по количеству прибавившихся пациентов. Оперативный штаб Кузбасса опубликовал актуальную информацию о ситуации 22 февраля.

За прошедшие сутки в регионе выявили в обей сложности 68 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кемерово стал лидером - здесь заболели 18 человек. В Новокузнецке за прошедшие сутки число пациентов с этим диагнозом увеличилось на 15, в Междуреченске - на девять. Также коронавирус обнаружили в следующих территориях: Анжеро-Судженск - пять, Мыски - четыре, Кемеровский муниципальный округ - четыре, Прокопьевск - три, Белово, Гурьевский муниципальный округ, Новокузнецкий муниципальный район - по два в каждом, Киселевск, Краснобродский, Беловский МР, Мариинский МР - по одному в каждом.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 31 307. Сейчас в больницах Кемеровской области помощь получают 428 пациентов с этим диагнозом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1 920 человек.

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