На обеспечение экспорта угля из Кузбасса направят 780 миллионов рублей Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе планируется направить 780 миллионов рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры. Это позволит обеспечить экспорт угля из региона.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в Кемерове совещание по вопросам транспортного обеспечения вывоза угля из Кузбасса. По его словам, регион производит почти 60 процентов всей российской угольной продукции, и жизнь во многих городах и поселках фактически зависит от стабильной работы шахт. Одним из направлений поддержки угольной отрасли является развитие транспортной инфраструктуры для экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Это позволит расширить выход на рынки стран АТР, а также позволит получат больший доход за счет международного транзита по маршруту Восток — Запад.

-В течение ближайших четырех лет пропускная способность полигона должна увеличиться до 180 миллионов тонн — это примерно на четверть относительно 2020 года с существенным на 30 процпентов ростом объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области. Для этого предстоит расширить две железнодорожных магистрали: БАМ и Транссиб. Их пропускная способность на отдельных участках, конечно, пока оставляет желать лучшего.

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