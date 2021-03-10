Замгубернатора Кузбасса рассказал о реконструкции кемеровского аэропорта Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал о реконструкции международного аэропорта имени Леонова в Кемерове. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 3,5 миллиарда рублей.

Андрей Панов провел брифинг для представителей СМИ, в ходе которого рассказал подробности реконструкции воздушной гавани в областной столице. Напомним, 6 марта во время визита премьер-министра России Михаила Мишустина в регион стало известно, что аэропорт получит средства на развитие. Как рассказал Андрей Панов, на эти средства будет произведено выравнивание взлетно-посадочной полосы, которая является федеральной собственностью и не ремонтировалась уже 20 лет.

Помимо этого необходимо расширить существующий перрон для установки трех телетрапов, построить объездную дорогу к аэропорту, установить навигационное оборудование, освещение и др.

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