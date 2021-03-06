Визит Михаила Мишустина в Кузбасс: премьер провел совещание по экспорту угля и развитию региона

Визит Михаила Мишустина в Кузбасс: премьер проведет совещание по экспорту угля и развитию региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе своей поездки по регионам Сибирского Федерального округа прибыл с рабочим визитом в Кузбасс.

По информации правительства России, в Кемерове он провел два рабочих совещания. Одно из них было посвящено важному для региона вопросу - транспортному обеспечению вывоза угля из региона, второе - дальнейшему социально-экономическому развитию Кузбасса.

Вместе с Михаилом Мишустиным в рабочей поездке участвуют вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

Программа до 2035 года

Как сообщил глава кабмина в ходе рабочего заседания, Правительством России утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года.

- Правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет с целью обеспечения устойчивого развития угольной промышленности, - отметил на заседании Михаил Мишустин, подчеркнув, что Кузбасс производит почти 60 процентов всей российской угольной продукции, и жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт.

По словам премьера, угольная отрасль во многом является драйвером развития Кузбасса, определяет его экономику, социальную сферу и другие, обеспечивает рабочими местами тысячи людей. Поэтому поддержка отрасли — важное направление. Однако есть целый комплекс мер по социально-экономическому развитию всего Кузбасса и прежде всего тех, которые не связаны с добычей угля. -Президент дал поручение утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области до конца марта. Ее подготовка затянулась почти на два года. Это недопустимо. Сегодня повторно обсудим и утвердим подготовленный правительством документ. Я хочу, чтобы мы сегодня его не просто утвердили, но и закончили все наши споры. И соответствующее распоряжение правительства будет подписано, - отметил Михаил Мишустин.

Экспорт на восток

Одним из направлений поддержки угольной отрасли является развитие транспортной инфраструктуры для экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог. Это позволит расширить выход на рынки стран АТР, а также позволит получат больший доход за счет международного транзита по маршруту Восток — Запад.

-В течение ближайших четырех лет пропускная способность полигона должна увеличиться до 180 миллионов тонн — это примерно на четверть относительно 2020 года с существенным на 30 процентов ростом объема вывоза угольной продукции из Кемеровской области. Для этого предстоит расширить две железнодорожных магистрали: БАМ и Транссиб. Их пропускная способность на отдельных участках, конечно, пока оставляет желать лучшего.

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