Дело о таинственно исчезнувшей пенсии раскрыл народный участковый из Кузбасса. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

Сначала пенсия перестала приходить на карту. А потом еще и накопления таинственно исчезли – с такой бедой обратился житель поселка Листвяги, что в Новокузнецке, к народному участковому Александру Тупикову. И тот выяснил, что же оставил горожанина без денег.

У 63-летнего пенсионера из Листвягов пропала пенсия – и не одна. Сначала на карточку перестали поступать деньги, а потом из дома пропали 12 000 рублей – последние сбережения. Пенсионер был в отчаянии: из дома выйти в силу заболевания он не мог, поэтому обратился за помощью к участковому – Александру Тупикову, который в 2020 году победил во всероссийском конкурсе «Народный участковый».

Участковый быстро выяснил, кто же виновен в исчезновении 12 000 рублей – им оказался 26-летний племянник пенсионера. Более того, таинственное исчезновение пенсии с банковской карты – тоже его рук дела. Племянни приходил в гости, незаметно брал карту и ходил с ней по магазинам, или же при помощи мобильного банка переводил средства на свой счет. А в один из дней он пришел к дяде, не нашел карту – и забрал наличные. Теперь он может лишиться свободы на шесть лет за кражу.

- Пенсионер поблагодарил Александра Тупикова за неравнодушие к чужой беде, отметив, что он по праву стал народным участковым, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

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