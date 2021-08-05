Минздрав Кузбасса прокомментировал потоп на станции скорой помощи, который произошел из-за сильного ливня в Кемерове

Минздрав Кузбасса прокомментировал потоп на станции скорой помощи. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове 4 августа затопило станцию скорой медицинской помощи, потоп произошел из-за сильного ливня в городе. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети. На кадрах видно, как вода пробивается в медучреждение через окна.

Министерство здравоохранения Кузбасса прокомментировало случившееся. Уточняется, что был затоплено подвальное помещение центральной подстанции Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи на улице Николая Островского, 24. Также там находился актовый зал.

Отмечено, что вода попала в медучреждение через окно, которое расположено ниже уровня земли. Последствие затопления устранены силами работников станции. Существенного ущерба нет, но промокла мебель, потребуется просушка. Также добавили, что происшествие не повлияло на работу подстанции. Напомним, что ранее публиковали последствия стихии, которая обрушилась на Кемерово. Также областной центр в буквальном смысле ушел под воду, машинам приходилось переплывать дороги. Кроме того, синоптики рассказали, может ли повториться потоп в Кемерове.