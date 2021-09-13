В Кемерове стартовал отопительный сезон. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кемерове начался отопительный сезон 13 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации. Напомним, что мэр подписал соответствующее постановление в конце прошлой недели.

Так жители Заводского, Кировского, Рудничного и доискитимской части Центрального района начнут получать тепло с сегодняшнего дня. С 14 сентября отопление включат в заискитимской части города: Центральном и Ленинском районах.

Напомним, глава города сообщал, что в областном центре проверяют готовность жилого фонда и учреждений к запуску отопления. Кроме того, власти оценивают готовность региона к началу отопительного сезона на 97%.