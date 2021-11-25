Президент России выразил глубокие соболезнования семьям погибших в кузбасской шахте «Листвяжная».

Президент России получил доклад от губернатора Кузбасса по ЧП на шахте «Листвяжная». По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, Владимир Путин поговорил по телефону с врио главы МЧС России, который вылетел в регион вместе с главой Ростехнадзора для организации на месте продолжения спасательных работ.

Владимир Путин выразил глубокие соболезнования семьям погибших горняков. Также дал поручения главе региона организовать всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, что по последним данным, число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек. В больницах находятся 43 пострадавших. На момент задымления в шахте находились 285 горнорабочих на поверхность вышли 239 человек.