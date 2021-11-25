Сергей Цивилев посетил в больнице пострадавших шахтеров

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил пострадавших в аварии на «Листвяжной». Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Губернатор приехал в Кузбасский клинический центр охраны здоровья в Ленинск-Кузнецком. Там глава региона пообщался с горняками и выслушал доклад медиков о ходе лечения пострадавших.

Напомним, что после аварии на шахте в больницы обратились 49 горняков, 38 из них были госпитализированы. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Задымление на шахте «Листвяжная» в пгт. Грамотеино произошло утром 25 ноября. В шахте находилось 285 горнорабочих. По последним данным, 11 человек погибли, еще 35 остаются под землей. Поисково-спасательные операции временно приостановлены из-за высокого риска взрыва газа. В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим.