«Выявлены нарушения»: прокуратура начала проверку кузбасских шахт после трагедии на «Листвяжной»

КП в Кузбассе

В Кузбассе после трагедии на шахте «Листвяжная» прокуратура начала проверки на взрывобезопасность предприятий, которые занимаются добычей угля и руды. На данный момент возбуждено 28 дел об административных нарушениях, сообщила прокуратура Кемеровской области.

- По состоянию на 25.11.2021 проверены шесть организаций, выявлены нарушения, связанные с эксплуатацией шахт, не отвечающих требованиям промышленной безопасности, нарушения продолжительности непрерывного отдыха работников, необеспечение их средствами индивидуальной защиты, а также нарушение требований при производстве плановых и внеплановых инструктажей по технике безопасности, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Проверки прокуратуры продолжатся. Напомним, что они проводятся по поручению генерального прокурора РФ и губернатора Кузбасса.

Cигнал о задымления на шахте «Листвяжная» в Беловском районе поступил утром в четверг. Под землей находились 285 горняков, 239 из них эвакуировались. 46 горняков не успели выйти из шахты. Кроме того, во время поисковых работ погибло звено из шести горноспасателей. В Кузбассе с 26 по 28 ноября объявлен траур. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По делу задержаны три человека.