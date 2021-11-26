Ростехнадзор начал расследование причин аварии на шахте «Листвяжная»

Фото: "КП в Кузбасс"

Ростехнадзор приступил к расследованию причин аварии на шахте «Листвяжная» в Беловском районе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Для работы сформирована комиссия, в которую вошли руководящие сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора, представители МЧС, федеральных и местных органов власти, страховых компаний, а также должностные лица предприятия. Кроме того, приглашены специалисты ведущих отраслевых научных и экспертных организаций - чтобы расследование было максимально качественным.

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром в 25 ноября. Под землей находились 285 горняков, 239 из них эвакуировались. Общее количество погибших составило 52 человека: 46 шахтеров и 6 горноспасателей. Причиной ЧП, вероятнее всего, стал взрыв метано-воздушной смеси. В Кузбассе объявили трехдневный траур по погибшим шахтерам.